Boris Becker fürchtete sich vorm Duschen im Gefängnis

«Du schaust niemandem in die Augen, weil du Angst hast»

Angst habe er auch gehabt, als er das erste Mal aus seiner Zelle in die Kantine gelassen wurde. «Man befindet sich in einer völlig unbekannten Umgebung», man wisse, dass alle kriminell seien, aber nicht, was sie getan hätten, führt Becker weiter aus. «Aber dann realisiert man, dass es Mörder gibt, Pädophile, Drogendealer, Menschenschmuggler. Die schlimmsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Und sie sehen auch so aus.» Er sei der Einzige ohne Tätowierungen gewesen. «Und dann gehst du hin und bleibst an der Ausgabetheke stehen, mit deinem kleinen Teller, und schaust auf den Boden. Du schaust niemandem in die Augen, weil du Angst hast.»