Demnach ist Becker jüngst im HM Prison Huntercombe untergekommen. In dem Männergefängnis, das sich in Nuffield im englischen Oxfordshire befindet, sitzen derzeit etwa 400 Täter ihre Strafe ab. Die Haftanstalt gehört zur Kategorie C, in der in England die meisten Gefangenen unterbracht werden sollen.