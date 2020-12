Es ist ein Satz, ganz am Ende des Podcasts noch hingeworfen: «Ich hoffe, dass noch ein paar hinzukommen! Als indianischer Stammeshäuptling wird man mit vier Kindern ja gar nicht ernst genommen!» Das sagt Boris Becker, 53, in der Podcast-Serie «Der fünfte Satz» auf Amazon Music gegenüber Gesprächspartner Johannes B. Kerner. Darin spricht er in einstündigen Episoden über das Innenleben des Menschen, den alle zu kennen glauben: sich selbst. Seit Jahrzehnten steht der ehemalige Tennisstar in der Öffentlichkeit steht und leidet nicht selten darunter.