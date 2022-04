Boris Becker muss ins Gefängnis

Was ist passiert?

Becker wurde vorgeworfen, er habe in seinem Insolvenzverfahren Teile seines Vermögens nicht offengelegt. Dabei ging es unter anderem um ein Haus in seinem Geburtsort Leimen in Deutschland sowie um Zahlungen an seine Exfrauen Lilly (45) und Barbara Becker (55). Weiter habe das Tennis-Ass verheimlicht, Anteile an einer Firma zu besitzen.