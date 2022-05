Boris Becker tröstet seine Mutter aus dem Gefängnis

Sonderbehandlung für Becker?

Die «Bild» berichtet ausserdem, Becker geniesse in Wandsworth (GB) gewisse Privilegien – das Telefonat mit seiner Mutter soll eines davon gewesen sein. Ausserdem soll Beckers Zellentür tagsüber offen bleiben, da Becker unter Platzangst leide. Bloss in der Nacht werde sie geschlossen. Beim Essen mache das Gefängnis allerdings keine Ausnahmen – sehr zum Missfallen des Ex-Tennis-Cracks. Als erste Mahlzeit habe es eine Mini-Portion gepökeltes Rindfleisch gegeben. Zu wenig für Becker – sein wöchentliches Sackgeld von umgerechnet 12 Franken gibt er für Snacks aus. Gut möglich, dass der Deutsche bald in den Genuss grösserer Portionen kommen wird. Die Verlegung in eine andere Anstalt scheint nicht unwahrscheinlich.