29 Jahre nach «schlimmster Niederlage»

Boris Becker und seine Lilian besuchen Tennis-Match in Monte Carlo

Dreimal stand er in Monte Carlo im Finale – doch auf dem sonst so erfolgreichen Boris Becker lag ein Sandplatz–Fluch. Dennoch konnte sich der Tennisheld in Monaco nun offensichtlich entspannen. An der Seite seiner Partnerin zeigte er sich im Publikum des Masters–Finale bestens gelaunt.