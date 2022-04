Spiel, Satz – Niederlage. Das hiess es im heutigen Gerichtsurteil im Prozess gegen Tennislegende Boris Becker (54). Der Sportler stand wegen eines Insolvenzverfahrens in London vor Gericht und musste sich in insgesamt 24 Anklagepunkten verantworten. Nun ist das Urteil gefallen: Schuldig in vier Anklagepunkten. Die Jury spricht den Tennisstar in der Angelegenheit schuldig, seinem Insolvenzverwalter Teile seines Vermögens verheimlicht zu haben, wie «ntv» berichtet. Jetzt könnten Becker bis zu sieben Jahre Haft drohen.