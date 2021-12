Boris Johnson ist zum siebten Mal Vater geworden

Grosse Freude in der Downing Street! In Kürze wird hier das siebte Kind des britischen Premierministers Boris Johnson, 57, einziehen. Denn wie er und seine Frau Carrie, 33, am Donnerstag bekanntgegeben haben, sind sie erneut Eltern geworden. Das Mädchen kam demnach in einem Londoner Krankenhaus zur Welt.