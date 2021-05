Boris Johnson soll Carrie Symonds geheiratet haben

Mehrere britische Boulevardzeitungen, wie etwa «The Sun» und «Mail on Sunday», berichten, dass sich Premierminister Boris Johnson, 56, und seine Verlobte Carrie Symonds, 33, still und heimlich das Jawort gegeben haben. Demnach sollen die beiden am vergangenen Samstag, 29. Mai, in einer Zeremonie in der Londoner Westminster-Kathedrale zu Mann und Frau erklärt worden sein. Seitens eines Regierungssprechers sei dies auf Anfrage jedoch nicht offiziell bestätigt worden.