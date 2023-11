Das neue Designer-Sofa von Chiara Ferragni und Fedez kommt bei ihren Fans nicht gut an

Die alten Römer sagten es bereits: Über Geschmack lässt sich zwar nicht streiten. Doch tut man es trotzdem immer wieder und zwar mit viel Leidenschaft. Man kann sich über Kleiderstile uneins sein, über Kunst, Architektur oder auch über Möbel und Einrichtung, doch am Ende des Tages sind Geschmäcker nun einmal verschieden. Ein Stilstreit, wie oben genannt, entbrennt nun gerade aber bei der erfolgreichsten Influencerin von Italien Chiara Ferragni (36), die mit Ehemann Fedez (33), den Kindern Leone Lucia (5) und Vittoria (2) und dem Familienlabrador umgezogen ist. Bisher pendelte die Familie zwischen Los Angeles und Mailand hin und her, nun lassen sie sich in der norditalienischen Stadt nieder und haben sich dafür ein feudales Heim bauen lassen.