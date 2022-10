Die grössten Betrugs-Skandale Hollywoods

2005 lernen sie sich am Set von «Mr. & Mrs. Smith» kennen. Brad Pitt ist damals seit fünf Jahren mit «Friends»-Star Jennifer Aniston verheiratet. DER Betrugs-Skandal Hollywoods schlechthin. Als Pitt und Aniston noch im selben Jahr ihre Trennung bekannt geben, beteuern sie zwar, dass keine andern Partner im Spiel seien – wie man das halt so macht. Zwei Monate später werden Pitt und Jolie allerdings bereits gemeinsam in den Ferien gesehen. Und Jennifers Freundin Courtney Cox erzählt später in der «Vanity Fair»: «Es gab eine Verbindung, und er war ehrlich zu Jen. Zumindest war er ehrlich. Es war eine Anziehungskraft, gegen die er eine Zeit lang gekämpft hat.»