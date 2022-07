Einst galten sie als Traumpaar-Hollywoods, jetzt bewerfen die beiden sich praktisch nur noch mit Schlamm: Brad Pitt (58) und Angelina Jolie (47). Die zwei Schauspieler lernten sich am Set des gemeinsamen Films «Mr. & Mrs. Smith» kennen – und lieben. Das Paar hat drei leibliche gemeinsame Kinder, drei Adoptivkinder – und ein Weingut, welches das Ex-Paar zusammen erworben hat. Und genau dieses verursacht nun Probleme. Denn Brad Pitt und Angelina Jolie haben je gleiche Anteile am berühmten Château Miraval in Frankreich und eigentlich war die Vereinbarung, nachdem Jolie die Scheidung einreichte stets, dass der eigene Anteil am Weingut niemals ohne Einverständnis des anderen verlauft werden dürfe.