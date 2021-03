Brad Pitt «untröstlich» wegen Angelina Jolies Behauptungen

Die eigentlich nicht-öffentlichen Gerichtsdokumente sollen absichtlich an den Hollywood-Blog «The Blast» durchgesickert sein, kontert Pitts Team. Eine Pitt nahestehende Quelle sagte: «Brad ist untröstlich, dass Angelina diesen Weg gegangen ist.» Und er fügt an: «Die Ehe war sehr leidenschaftlich und zeitweise giftig und - wie alle Paare - hatten sie Streit, aber auch viele gute Zeiten miteinander.» Ausserdem habe Pitt «die Verantwortung für seine Taten übernommen und zu seinen Problemen in der Vergangenheit gestanden, er hat mit dem Trinken aufgehört».