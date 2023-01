Vor den Models datete Bradley Cooper so manche Schauspiel-Kollegin, beispielsweise Zoe Saldaña (44). Die zwei «Guardians of the Galaxy»-Stars führten über zwei Jahre, von 2011 bis 2013 eine On-and-Off-Beziehung, die letztlich aber im Off blieb. Noch im selben Jahr der Trennung verliebte Cooper sich in Suki Waterhouse und Saldaña heiratete Marco Perego, mit dem sie bis heute liiert ist und inzwischen drei Kinder hat. Bradley Cooper und Zoe Saldaña arbeiteten auch nach ihrer Beziehung noch zusammen, etwa in «Guardians of the Galaxy Vol. 2» sowie «Avengers: Infinity War» und «Avengers: Endgame».