Mendes wurde 1941 in Niterói geboren und studierte als Kind klassisches Klavier. In den 1950er Jahren begann er, parallel zum Aufkommen des Bossa Nova, in Nachtclubs aufzutreten. In den 1960er Jahren zog er in die USA und gründete die Band Brasil '66, mit der er den Bossa Nova einem internationalen Publikum näher brachte. Der Durchbruch gelang ihm 1968 mit dem Album «Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil '66», das dank des Hits «Mas que Nada» Platin-Status erreichte.