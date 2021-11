Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, 66, schrieb auf Twitter: «Das ganze Land ist schockiert von der Nachricht vom Tod der jungen Country-Sängerin Marília Mendonça, eine der grössten Künstler ihrer Generation, die mit ihrer einzigartigen Stimme, Ausstrahlung und Musik die Zuneigung und Bewunderung von uns allen gewonnen hat.» Der brasilianische Fussballer Neymar, 29, twitterte: «Ich weigere mich das zu glauben, ich weigere mich einfach.» Der brasilianische Musiker Péricles Faria, 52, schrieb zu einem gemeinsamen Bild: «Wir erleben einen weiteren dieser Momente, in denen Worte nicht ausreichen, um zu erklären, was wir fühlen. Ich könnte hier Zeilen und Zeilen in einem langen Text schreiben, und trotzdem würden sie nicht annähernd erklären, wer Marília Mendonça war.»