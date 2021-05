In einer geheimen Hochzeit hat der britische Premierminister Boris Johnson, 56, seiner Verlobten Carrie Symonds, 33, am 29. Mai in der Londoner Westminster-Kathedrale das Jawort gegeben. Ein Sprecher des Premiers erklärte der «BBC», dass es sich um eine «kleine Zeremonie» am Samstagnachmittag gehandelt habe. Laut des Berichts ist er der erste britische Premierminister seit fast 200 Jahren, der während seiner Amtszeit heiratet.