«Ich musste lernen, mich auf eine völlig neue Art und Weise zu bewegen»

Es war eines der Highlights der diesjährigen Oscar-Verleihung, als Brendan Fraser (54) ein Goldmännchen in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller» im Film «The Whale» gewann. Und wohl niemand war so überrascht über diese Ehre, wie Brendan Fraser selbst. Denn lange hatte man nichts mehr von dem einstigen Frauenschwarm gehört, der uns mit seinem Charme und gutem Aussehen in den 1990er Jahren und Anfang 2000er Jahren so verzauberte, wenn er als «George – Der aus dem Dschungel kam» von Liane zu Liane schwang, sich als Rick O'Connell in waghalsige Abenteuer in Ägypten aufmachte oder als etwas trotteliger Elliot in «Teuflisch» einen Deal mit dem Teufel eingeht, um mit dem Mädchen seiner Träume zusammen zu sein.