Coughlan hatte schon in der Vergangenheit als «dickes Mädchen in Bridgerton» zu kämpfen und erklärte gegenüber dem Magazin «Stylist», wie selten ihr Körpertyp auf der Leinwand zu sehen sei. In der neuen Staffel ist sie in einer Szene ganz nackt vor der Kamera – ihre Idee, ihre Entscheidung: «Es fühlte sich an wie das grösste ‹F*** dich› zu all den Gesprächen über meinen Körper.»