Die Fettnäpfchen-Zeiten von früher sind für Bridget Jones in Teil 4 jedenfalls vorbei. Sie wirkt gereift und hat mit allerlei Problemen zu kämpfen, die Mütter wie Singles nur zu gut kennen. Der neue Film präsentiert deshalb weniger Gags, punktet dafür auf emotionaler Ebene. Ihre Trauer als Witwe, das komplizierte Dating von heute, die Wichtigkeit von guten Freunden und die Frage, was man mit fünfzig noch erreichen will, das sind Themen, die der Film erstaunlich stimmig auf den Punkt bringt. Die Texanerin Renée Zellweger ist als stets mit den Augen lächelnde Bridget gewinnend wie selten zuvor, sodass man sich schon darauf freut, sie in einem fünften Teil als sechzigjährige Seniorin zu sehen.