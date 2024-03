Heute ist Tiphaine 40 Jahre alt und spricht mit dem französischen Magazin «Paris Match» erstmals über die Anfänge der Beziehung des heutigen Präsidentenpaares. Brigitte Auzière ist damals Lehrerin an einer Schule im kleinen Ort Amiens in Nordfrankreich, der 17-jährige Emmanuel ist Teil der Theatergruppe, die von Brigitte geleitet wird – so lernen sie sich zu Beginn der 1990er Jahre kennen. Was als Beziehung zwischen Lehrerin und Schüler beginnt, entwickelt sich bald zu einer Affäre – ein Skandal in der Stadt. Denn obwohl es «noch nicht das Zeitalter der sozialen Netzwerke» war, wie Tiphaine sagt, blieb die verbotene Liebe nicht vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen.