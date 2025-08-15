«Das ist doch lächerlich»

Dass vor allem die Beziehungen von Frauen mit jüngeren Männern in der Gesellschaft noch kritisch beäugt werden, hat laut Psychotherapeutin Dania Schiftan einen ganz bestimmten Grund: «In der Gesellschaft ist es allgemein so, dass der Mann der Ältere ist. Denn mit älter wird in der Regel verbunden, dass man mehr im Leben steht, man sich um jemanden kümmern kann, einen gewissen Lebensunterhalt finanzieren kann, dass man reifer ist und beschützen kann.» In der Realität wisse man aber, dass auch junge Menschen diese Merkmale haben können und ältere Personen diese vielleicht nie erreichen.