Britney Spears bestätigt Buch und nimmt Timberlake als Vorbild

Sie sei sich bewusst, dass diese für die meisten nach all den Jahren «irrelevant» scheinen mögen. Sie orientiere sich dabei aber an Justin Timberlakes (41) «intellektueller Herangehensweise». «Obwohl er nie von seiner Familie gemobbt oder bedroht wurde, hat er die Gelegenheit genutzt, um sich 20 Jahre später zu entschuldigen. Das Timing ist alles», erklärte Spears mit einer kleinen Spitze gegen ihren Ex.