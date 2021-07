Britney Spears feiert Erfolg im Vormundschaftsstreit

Mit einem Video, das die Sängerin beim Reiten und Radschlagen zeigt, feierte Spears anschließend den Teilerfolg vor Gericht auf Instagram: «Ab heute alles neu mit echter Vertretung... Ich bin dankbar und fühle mich gesegnet», schreibt sie zu dem Clip und bedankt sich anschliessend bei ihren Fans: «Ihr habt keine Ahnung, was es für mich bedeutet, von so tollen Fans unterstützt zu werden. Gott segne euch alle!» Abschliessend verwendete die 39-Jährige sogar das Hashtag #freebritney. Viele Promis und Fans benutzten dieses in den vergangenen Monaten, um damit ihre Unterstützung für die Sängerin zu zeigen.