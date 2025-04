Britney Spears fliegt mit Puppe in die Ferien

Wer in die Ferien reist, hat oft Handgepäck dabei – so auch Britney Spears (43). Dieses sorgte für Wirbel, als die Sängerin vor einigen Tagen am Flughafen Cabo San Lucas in Mexiko landete. Ihr Bodyguard hielt nämlich ein Baby in den Armen – eingewickelt in eine Decke war nur ein Beinchen zu sehen. Die Gerüchteküche begann zu brodeln. «Alle starrten auf das Kind in der Decke und dachten: Hat sie noch ein Baby bekommen?», berichtete ein Augenzeuge gegenüber «Daily Mail».