Britney Spears: Möchten ihre Söhne die Sängerin nicht sehen?

In einer weiteren Story schreibt Asghari offenbar auch an Federline gerichtet: «Keep my wife's name ... out your mouth.» Damit spielt er anscheinend darauf an, dass Will Smith (53) den Komiker Chris Rock (57) bei der Oscar-Verleihung geohrfeigt hat, nachdem jener einen Witz über die Ehefrau des Hollywood-Stars, Jada Pinkett Smith (50), gemacht hatte. Der Schauspieler hatte daraufhin gewütet, dass Rock den Namen von Smiths Frau «nicht in den verdammten Mund» nehmen solle.