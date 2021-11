Britney Spears schimpft über Christina Aguilera

In einer Instagram-Story zeigt Spears den Ausschnitt, in dem Aguilera von einem Reporter gefragt wird, ob sie seit der Beendigung der Vormundschaft Kontakt zu Spears gehabt habe. Daraufhin blickt diese zu ihrem Sprecher, der sie mit den Worten «nein, das werden wir heute Abend nicht tun - es tut mir leid.» wegzieht. Aguilera sagt noch: «Aber ich freue mich für sie.»

Spears kommentiert den Ausschnitt mit deutlichen Worten: «Ich liebe und verehre jeden, der mich unterstützt hat... aber sich weigern zu sprechen, wenn man die Wahrheit kennt, ist gleichbedeutend mit einer Lüge», schreibt sie. «13 Jahre in einem korrupten, missbräuchlichen System und warum ist es immer noch so schwer für die Leute, darüber zu sprechen? Ich bin diejenige, die es durchgemacht hat! Ich danke allen, die sich für mich eingesetzt und mich unterstützt haben... ja, ich bin wichtig!», so Spears.