Britney Spears verkauft ihren Musikkatalog

Erst Anfang Februar richtete sie erneut deutliche Worte des Frusts via Instagram an ihre Familie: «Als Menschen wollen wir nur verbunden sein und uns nie allein fühlen», schrieb Spears. «Für diejenigen in eurer Familie, die meinten, euch helfen zu wollen, indem sie euch isolierten und unglaublich ausgeschlossen fühlen liessen ... sie lagen falsch. Wir können vergeben, aber man vergisst nie. Sehnsucht nach Kontakt ist immer wichtig!!!»