Es war wohl keine Liebe auf den ersten Blick, als sich Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Jahr 2016 beim Coachella-Festival kennenlernten. Aber eins ist sicher: Heute geben sie sich das Jawort. Wer sind die beiden, die sich ziemlich jung in die Ehe stürzen? Brooklyn (23) ist der älteste Sohn von Ex-Fussballstar David Beckham (46) und der Designerin und des einstigen «Spice Girls» Victoria (47). Ihr Sprössling ist beruflich noch am Ausprobieren. Er versucht sich als Model, Fotograf und spielt die Hauptrolle in seiner seiner Internet-Kochshow «Cookin' With Brooklyn». Nicola Peltz (27) war vor der Beziehung mit dem Beckham Spross völlig unbekannt. Sie will sich als Schauspielerin etablieren, spielte in «Legende von Aang» im Jahr 2010 und 2014 in «Transformers: Ära des Untergangs» mit. Dafür bekam sie Aufmerksamkeit, wenn auch nur durch zwei Nominierungen für die «Goldene Himbeere», die Auszeichnung als schlechteste Unterhaltung. Nicola ist die Tochter des Milliardärs, Hedge-Fonds-Manager Nelson Peltz (76) und Ex-Model Claudia (64). Sie, wie auch ihr Fast-Ehemann Brooklyn müssten aber sowieso niemals arbeiten. Das Vermögen seiner Eltern wird auf 460 Millionen Franken geschätzt, das von ihren auf 1,5 Milliarden. Im Gegensatz zu Brooklyns Eltern, die seit über zwanzig Jahren eine skandalfreie Ehe führen, ist Nicolas Vater bereits in dritter Ehe mit ihrer Mutter Claudia verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Er hat aus den vorangehenden zwei Ehen noch sieben weitere Nachkommen.