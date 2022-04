Brooklyn ist jetzt nur noch ein halber Beckham

Wie die englische Zeitschrift «The Sun» über den Wagen berichtete, sei das Cabriolet mit dem Baujahr 1954 von «Lunaz», einem Autohersteller in Grossbritannien, neu lackiert und zudem zu einem Elektroauto umgemodelt worden. «Dieses bemerkenswerte Auto ist das perfekte Geschenk für seinen Sohn Brooklyn und seine Schwiegertochter Nicola an ihrem Hochzeitstag», so der Oldtimer-Liebhaber David Lorenz gemäss «Daily Mail» und ergänzte: «Dieser aussergewöhnliche Elektro-Oldtimer von Lunaz symbolisiert in jeder Hinsicht eine strahlende, positive Zukunft.»