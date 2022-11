«Kann mir Ruhestand nicht vorstellen»

Bruce Springsteen denkt noch lange nicht ans Aufhören

Die Musiklegende Bruce Springsteen ist von der Bühne nicht wegzudenken – und das will er auch so. Der «Boss» denkt auch im hohen Alter noch lange nicht an den Ruhestand. Das und wessen Musik er derzeit hört, verriet er nun in einem Interview in «The Howard Stern Show».