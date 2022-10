Magischer Familien-Sommer für Bruce Willis

Wird «Paradise City» sein letzter Film?

Erst vor wenigen Tagen erschien der Trailer zu einem der vermutlich letzten Filme von Bruce Willis. In «Paradise City» spielt der Actionheld an der Seite von John Travolta (68). Er mimt darin einen für tot gehaltenen Kopfgeldjäger, der es auf einen skrupellosen Drogenboss (Travolta) abgesehen hat. Der Film soll ab dem 11. November in ausgewählten Kinos gezeigt werden.