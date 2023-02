Ehefrau will «positive Erinnerungen» für die Kinder

«Sie versucht, so viele positive Erinnerungen für sie zu schaffen, wie sie kann», sagte die Quelle über die Mutter von Mabel und Evelyn. «Sie möchte, dass sie Bruce als einen tollen, lustigen Vater in Erinnerung behalten. Sie möchte, dass sie die besten Erinnerungen an ihn haben.»