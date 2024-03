Die glitzernde Welt von Las Vegas (USA) und deren Casinos hat schon viele in ihren Bann gezogen – so auch den hawaiianischen Sänger Bruno Mars (38), bekannt für Hits wie «Uptown Funk». News Nation enthüllte nun, dass der Grammy-Gewinner während seiner neunjährigen Konzertresidenz im Hotel Park MGM in die roten Zahlen gerutscht sei.