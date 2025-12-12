Bushido fleht seine Ehefrau um zweite Chance an

«Ich hab nie an Liebe auf den ersten Blick geglaubt. Meine Welt bestand nur aus lauten Bässen, dichtem Rauch. Fühlte mich so oft alleine, selbst mit Entourage. War nie der Typ, der seine Gefühle offenbart. Doch plötzlich warst du da, und ich kam nicht klar. Mandelbraune Augen, deine Haut so weich wie Marzipan. Wir haben Spass gehabt, lebten nur im Hier und Jetzt. Hätte nie gedacht, dass du in mir wieder die Liebe weckst ...» – mit diesen Zeilen eröffnet Bushido (47) seinen neuen Song «Du liebst mich nicht», der in der Nacht auf Freitag erschien.