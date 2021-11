Bushido: «Ich habe alle drei Nabelschnüre durchtrennt»

«Ich bin einfach überwältigt und fühle heute mehr denn je, dass die Familie das Wichtigste in unserem Leben ist», so der Rapper weiter. Um zu beschreiben, wie tapfer seine Frau gewesen sei, finde er «keine Worte». Er liebe Anna-Maria «über alles», schreibt er direkt an sie gerichtet. Zudem bedankte sich Bushido beim Team der Berliner Charité: «Ihr habt mich heute zum glücklichsten Menschen dieser Erde gemacht.»