Bushido sorgt sich um seine schwangere Ehefrau

Sorge um Anna-Maria Ferchichi, 39: Die mit Drillingen schwangere Ehefrau von Rapper Bushido, 42, befindet sich offenbar im Krankenhaus. Das geht aus einem Instagram-Post des 42-Jährigen am Freitag hervor. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heisst, veröffentlichte ein Foto, das seine Frau offenbar in einem Klinikbett zeigt. Bushido hält darauf ihre Hand, am Handgelenk ist eine Kanüle und ein Verband zu erkennen.