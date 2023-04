Tatsächlich ist es für Hunde allgemein eher schwierig, sich an ein komplett neues Klima zu gewöhnen. Insbesondere für jene, die von ihrer Rasse her an ein kühleres Klima gewöhnt sind, kann eine Hitze und eine Luftfeuchtigkeit wie in Dubai ein echtes Problem darstellen. Viele Tierliebhaber machen sich deshalb um das Wohlbefinden von Pudding in seiner völlig neuen Umgebung Sorgen.