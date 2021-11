Dazu schreibt Anna-Maria, dass jedes der drei Drillinge normalerweise seine eigene Farbe von Mützen trägt. So können sie die drei Babys jederzeit gut auseinanderhalten. Sie hätte in diesem Moment aber gerade so schnell vorwärts machen müssen, dass sie vor lauter Stress glatt die verschiedenfarbigen Mützen vergass: «Gerade sind wir so schnell los und für einen Moment wusste ich nicht mehr, wer wer ist.» Schliesslich trugen alle drei eine rosafarbene Mütze, wie auf dem Bild zu sehen ist.