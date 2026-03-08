«Cabaret»-Ikone Liza Minnelli wird 80

Könnte ein dickes Buch werden. Liza ist die Tochter von gleich zwei Legenden, der Sängerin und Schauspielerin Judy Garland und des Regisseurs Vincente Minnelli. Mama Judy kam 1939 zu Ruhm, als 17-Jährige spielte sie die Dorothy in «Der Zauberer von Oz» und sang den Evergreen «Over the Rainbow». Papa Vincente drehte MGM-Klassiker wie «Ein Amerikaner in Paris» und «Gigi». Auf die Frage, wie es sei, mit Halbgöttern als Eltern aufzuwachsen, meinte Liza Minnelli in einem ihrer raren Interviews: «Nichts Besonderes, alle anderen Eltern waren auch berühmt.» Ihre Spielkameraden waren die Kinder von Hollywood-Legenden wie Humphrey Bogart oder Lana Turner. «Es war gut als Kind. Meine Eltern waren grosse Stars und grossartige Menschen.»