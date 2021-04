Caitlyn Jenner kandidiert als Gouverneurin von Kalifornien

Der Star aus der Reality-TV-Serie «I Am Cait» und «Keeping Up with the Kardashians» steht dennoch der republikanischen Partei nahe. Gerüchte um eine Kandidatur machen schon länger die Runde, wurden von Jenner selbst aber mehrfach dementiert. Zuletzt im Februar 2021. Derzeit ist der Demokrat Gavin Newsom, 53, seit 2019 in Amt und Würden. Grundsätzlich beträgt die Amtszeit vier Jahre, es bestehen derzeit aber Bemühungen, Newsom frühzeitig abzuwählen.