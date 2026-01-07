Callum Turner und seine Verlobte Dua Lipa als Traumlösung

Dua Lipa ist sehr filmaffin

Seine Verpflichtung hätte für den neuen Rechteinhaber Amazon einen grossen Vorteil: Turner ist seit 2024 mit der ebenfalls in London geborenen Starsängerin Dua Lipa (30) verlobt, die es sich gemäss eigenen Aussagen vorstellen könnte, dem nächsten 007-Titelsong ihre Stimme zu geben.