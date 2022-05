Campino: «Die Queen ist ein Glücksfall für die Monarchie»

Das Modeln habe für ihn keine Priorität und er sei gut geerdet. «In der Skater-Szene, in der er unterwegs ist, gelten sowieso ganz andere Sachen als erstrebenswert.» Über seine eigene wilde Jugend spricht Campino mit seinem Sohn nur selten. «Seine Neugier ist in diesem Bereich extrem gedeckelt. Der klebt nicht an meinen Lippen, um zu erfahren, wie geil es früher war.» Sein Sohn habe definitiv «ein gesundes Mass an Desinteresse, was meinen Werdegang angeht».