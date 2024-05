Border Collie Messi hat bereits in einem Oscar–gekrönten Film mitgespielt und bei der Preisverleihung im März in Los Angeles mit den Stars posiert. Gleiches hat er nun am Dienstagabend auf dem roten Teppich in Cannes gemacht. Sein Red–Carpet–Auftritt war der erste eines Hundes bei dem südfranzösischen Filmfest.