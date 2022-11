In den letzten Jahren hatte Frankreichs Ex-Präsident mit einigen Problemen zu kämpfen. So wurde er im September 2021 zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt. Der Vorwurf lautete: illegale Wahlkampffinanzierung. Die Strafe sollte in Form eines elektronisch überwachten Hausarrests vollzogen werden. Seine Ehefrau Carla Bruni stand auch während dieser Zeit an seiner Seite.