RTL hat die Geissens anlässlich des 60. Geburtstags von Carmen Geiss (60) in ihrer Villa in St. Tropez (F) besucht. Während das zweifache Mami gerade über ihr kürzlich vollzogenes Facelifting spricht, ergreift plötzlich Tochter Davina (21) das Wort, verrät, dass sie sich bereits Botulinumtoxin in die Stirn hat spritzen lassen.