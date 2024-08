Die Versorgung im Wiener Spital, in dem sie sich gerade befinde, sei exzellent, so Geiss weiter: «Mir geht es schon deutlich besser und ich bin so froh, dass alles gut gegangen ist.» Die Erfahrung habe dem TV-Star erneut gezeigt, wie wichtig es sei, auf seine Gesundheit zu achten und sich regelmässig durchchecken zu lassen. Geiss weiter: «Gesundheit ist das wertvollste Gut, das wir haben, und es sollte immer an erster Stelle stehen. Passt auf euch und eure Lieben auf – Familie und Gesundheit sind das Wichtigste auf der ganzen Welt.»