Carmen Geiss staucht faule Töchter zusammen

Shania lässt diese Kritik nicht auf sich sitzen: «Ich bin nicht undankbar!» Schwester Davina kontert: «Das Leben ist nicht nur, um zu arbeiten. Wenn es nach mir ginge, hätten wir sechs Tage frei und nur einen Arbeitstag.» Ihre Mama sieht das etwas anders. «Wir mussten uns unser Vermögen hart erarbeiten, aber meine Kinder denken, wir haben einen Goldesel auf dem Balkon.» Auch Robert Geiss mischt sich ein – wenn auch nur mit einem Satz. «Ich weiss nicht, warum du das alles erzählst? Die hören doch eh nicht zu», kommentiert er trocken.