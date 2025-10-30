Carmen Geiss widmet ihrem Ehemann emotionale Zeilen

Kennengelernt haben sich die beiden bereits als Teenager – sie war 15, er 16 Jahre jung. Carmens erster Eindruck? «Total zum Kotzen», wie sie einst beim deutschen «Express» verriet. Doch nach einem unerwarteten ersten Kuss – «without a warning», so heisst auch ein Lied, das Carmen bewusst ihrem Mann gewidmet hat – änderte sich alles. Seither sind die beiden unzertrennlich. Am 1. Januar 2026 feiern Carmen und Robert dann ein weiteres Jubiläum: 43 Jahre, seit sie zusammengefunden haben.