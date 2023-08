Das Locarno Filmfestival stellt in diesem Jahr den Film «Shayda» vor, das Regiedebüt der iranisch-australischen Regisseurin Noora Niasari. Cate Blanchett agierte bei dem Werk als Produzentin und hätte bei der grossen Visionierung auf der Piazza Grande in Locarno am 12. August eigentlich anwesend sein sollen, um den Film mit den Anwesenden zu feiern. Die Verantwortlichen in Locarno verstehen und respektieren laut einer Mitteilung die Entscheidung von Cate Blanchett, nicht am Festival teilzunehmen.